Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 23:15
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 lira oldu.

15 Temmuz ve FSM için ise fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL’den 24 TL’ye yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ


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