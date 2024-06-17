Otoyolda alev alev yandı: Geriye demir yığını kaldı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 17:46

Güncelleme: 17.06.2024 - 17:48

Anadolu Otoyolu’nun Hendek geçişi Ankara istikametinde meydana gelen olayda, H.Ş. idaresindeki 34 DJD 420 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta alev topuna dönen otomobili söndürmek için seferber oldu.

Yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın neticesinde otomobilden geriye demir yığınları kalırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.