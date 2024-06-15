Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

DHA
15 Haziran 2024 Cumartesi, 08:40
Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yolcu otobüsü yan yattı. Yolcuların olmadığı otobüste, şoför ve muavin yaralandı.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Emirli mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VLE 90 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. 

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

Yolcuların olmadığı otobüste, isimleri öğrenilemeyen şoför ve muavin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoför ve muavini ambulansla Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne İstikametini bir süre trafiğe kapattı. 

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

Devrilen otobüsün vinç ile kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tekrardan açıldı. 

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var!

Devrilen otobüste yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

tuzla yolcu otobüsü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler