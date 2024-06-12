397 sakinli kasabada 2 hafta içinde 10.000 hız cezası! Otoyol girişine hız kamerası...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:58

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:58

Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado eyaleine bağlı 397 nüfuslu küçük kasaba Morrison'da binlerce hız cezası kesildi.

Mart ayında kurulan iki yeni hız kamerasının 8 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar 10.287 hız ihlali yakaladığı açıklandı.

Saatte 25 mil/sa (45 km/sa) hız sınırını 10 mil/sa (16 km/sa) aşarken yakalanan binlerce sürücüye 40 dolarlık bir ceza postalanacak.

'PARA KAPMA'

Polis şefi ceza sayısına şaşırdığını ancak kameraların bir “para kapma” aracı olmadığını söyledi.

Sık sık “hız tuzağı” olarak adlandırılan Colorado'daki küçük Morrison kasabası, ününe yakışır bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Sadece iki hafta içinde iki yeni hız kamerası 10.287 ceza kesmeyi başardı ki bu rakam yerel polis şefini bile hazırlıksız yakaladı.

Radar kameraları mart ayında kuruldu, ancak Mayıs ayında resmi olarak faaliyete geçmeden önce 60 günlük bir süre boyunca sadece hafif uyarılar yayımlandı. Kameralardan biri kavşakta sabit kalırken diğeri polisin gerektiğinde stratejik olarak yerini değiştirebilmesini sağlamak üzere bir römorka monte edildi.

Şaşırtıcı bir şekilde, 8 Mayıs ile 22 Mayıs arasındaki sadece iki hafta içinde 10.000'den fazla hız ihlali tespit edildi. Bu rakamlar, tabelalarda belirtilen 25 mph (40 km/sa) hız sınırının 10 mph (16 km/sa) üzerinde seyrettikleri için yakalanan sürücüleri yansıtmaktadır.

POLİSLER SADECE 135 CEZA KESTİ

Morrison Polis Şefi Bill Vinelli, çok sayıda hız ihlali nedeniyle yeni ekipmanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için veri planlarını yükseltmek zorunda kaldıklarını söyledi. Vinelli ayrıca polis memurlarının tüm nisan ayı boyunca 135 el yazısı ceza kestiğini, bunun mayıs ayında tek bir günde kamera tarafından yakalanan 1.421 hız ihlali ile karşılaştırıldığında hiçbir şey olmadığını açıkladı.

Bu kadar çok cezayla, tüm suçluların parayı ödemesi halinde, kasabanın kasası sadece iki hafta içinde yaklaşık 400 bin dolar dolabilir. Bununla birlikte Vinelli, trafik kameralarının sadece bir “para kapma” aracı olmadığını, aksine yollarda güvenliği artırmak amacıyla stratejik olarak yerleştirildiklerinde ısrar ediyor.

Tarihi yerleşim sadece 396 kişilik bir nüfusa sahip olabilir ancak her yıl önemli sayıda ziyaretçi ve turist çekmektedir.

RÖMORKA MONTE EDİLMİŞ

Bununla birlikte, römorka monte edilen kamera kasabanın girişi yerine çıkışına doğru yerleştirilmiş. Bu da çoğu sürücü otoyola çıkmadan önce hızlandığından daha fazla ceza alınmasına neden olmuş olabilir.

Morrison kasabasının gelir kaynağı olarak hız cezalarına bel bağladığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını öğrenmek de duyanları şaşırtmadı. Bir danışmanlık şirketine göre, 2021 yılında bütçenin neredeyse yarısı para cezalarından geliyordu.