Otoyolda çarpışan 2 TIR alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişe çıkışında çarpışan iki TIR'ın alev aldığı kazada şoförlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:58
Otoyolda çarpışan 2 TIR alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı
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Feci kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Batı çıkışında meydana geldi. Tarsus ilçesi Atatürk Mahallesi'nden Mersin istikametine giden R.T. idaresindeki çikolata yüklü 33 CYP 36 plakalı TIR ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 RAH 61 plakalı TIR çarpıştı.

Kaza sonrası 2 TIR alev aldı, patlama meydana geldi. R.T. kendini araçtan atıp, yardım isterken, olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. R.T. hastaneye kaldırılırken, diğer TIR şoförü hayatını kaybetti.

Otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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