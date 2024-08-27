Mersin’de kaçak kazı yapan 11 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:23

Güncelleme: 27.08.2024 - 09:25

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında iki ayrı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.