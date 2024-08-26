Mersin'de acı olay: 6. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Mersin Erdemli’de bir inşaatın 6’ıncı katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi’ndeki bitme aşamasına gelen 8 katlı bir inşaatta, binanın çelik kapılarını takmaya gelen 50 yaşındaki Muhyettin Aka, 6. katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Aka’nın cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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