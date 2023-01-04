Otoyolda karşı şeride geçen kamyon, otomobille çarpıştı: 2 ölü

Mersin'de otoyolda karşı şeride geçen kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler Ramazan Kutan (58) ile Sema Kaya Doğanay (42) hayatını kaybetti.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:23
Otoyolda karşı şeride geçen kamyon, otomobille çarpıştı: 2 ölü
Abone Ol google-news

Mersin- Çeşmeli Otoyolu'nda sabah saatlerinde, Ramazan Kutan, iddiaya göre bir araçtan düşen tomruğa çarpmamak için yönetimindeki 63 LE 403 plakalı kamyonun direksiyonunu kırdı.

Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Semra Kaya Doğanay yönetimindeki 33 PAK 19 plakalı otomobille çarpıştı.

KURTARILAMADILAR

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücüler Ramazan Kutan ile Semra Kaya Doğanay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


otoyol kaza araç

En Çok Okunan Haberler