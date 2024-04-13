Otoyollarda tatil dönüşü trafiği: Uzun araç kuyrukları oluştu!

Ramazan bayramı tatilinin sona ermesine 1 gün kala yurttaşlar otoyollara düştü. İstanbul gişelerinde yoğunluk başladı.

AA/DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 19:10
Otoyollarda tatil dönüşü trafiği: Uzun araç kuyrukları oluştu!
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Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Batı gişelerinde araç kuyruğu gözleniyor.

UYARILAR YAPILIYOR

İstanbul'a doğru seyreden araçlar nedeniyle otoyoldaki diğer gişelerde de kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

BODRUM'DA 1 GÜNDE 10 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Muğla'nın dünya ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen bazı tatilciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala kentten ayrılmaya başladı. Bodrum’dan son 12 saat içinde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da bayram tatilini geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Son gün yoğunluğuna kalmak istemeyen bazı tatilciler, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren dönüşe geçti.

Bu kapsamda özellikle Gümbet Kavşağı Milas istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi. Polis ekipleri trafiği daha akıcı ve sağlıklı hale getirebilmek adına kontrollü geçiş sağladı. Öte yandan, Bodrum’dan son 12 saat içinde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Yarın akşam saatlerinden itibaren tatilcilerin dönüş yolculuğunda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.



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