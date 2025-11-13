Övgün Ahmet Ercan, tek tek sıraladı: 'Buralardan ev almayın, kiraya oturmayın'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle yaşanan büyük felaketin sonrasında deprem korkusu tüm ülkeyi sardı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem peş peşe gelirken dün de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem riski dolayısıyla oturulmamasını önerdiği onlarca il ve ilçeyi sıraladı.

'Uyarıyorum' diyerek paylaşımda bulunan Ercan "Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın" dedi. Prof. Dr. Ercan, aynı zamanda Türkiye'de güvenli gördüğü bölgeleri ve illeri paylaştı.

Prof. Ercan şu ifadelere yer verdi:

UYARIYORUM

UYARIYORUM

Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı , alaybey, mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar…

İSTANBUL VE DİĞER İLLERDEKİ İLÇELERİ SIRALADI

Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-Bayraklı, Bornova ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı , Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Maramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla Sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI"

G ÜVENL İ B ÖLGELERİ DE YAZDI

Bir kullanıcı, "Hocam zahmet etmişsiniz, yaşayabileceğimiz bölgeleri yazsaydınız keşke" sözleri üzerine Prof. Ercan güvenli bulduğu alanlar ilgili şunları söyledi:

"Artvin'den Kırklareli’ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye’nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar"