Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken 'Ege Denizi' açıklaması: 'İki ihtimal var...'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:34

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:34

Sarsıntıların günlerdir devam ettiği Ege'de, Santorini Adası'ndaki yanardağ endişe yaratıyor. Yunanistan, bölgede deprem ve yanardağ patlaması riskine karşı alarm durumuna geçerken, olası bir afetin Türkiye üzerindeki etkileri de tartışılıyor.

Yer bilimciler, yanardağın büyük bir depreme yol açabileceği konusunda görüş birliğine vardı. Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından "Ege'de neler oluyor?" sorusuna açıklık getirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Ege Denizi'nin ortasında yerin doğum sancısı devam ediyor" başlıklı açıklamasında, 50 kilometrelik bir alanda büyüklükleri 1 ile 4 arasında değişen depremlerin yaşandığına dikkat çekti.

Bu sarsıntıların genellikle 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirten Ercan, oluşan kırılmaların ise oldukça küçük ve göçüntü türünde olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'YE UZAKLIĞI 140 KM

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem yoğunluğunda herhangi bir azalma olmadığını vurgulayarak, Santorini çevresinin Türkiye ve Atina’ya 140-150 kilometre mesafede olduğunu belirtti.

Girit’in kuzeyindeki bölgenin, Güney Ege dalma-batma kuşağının yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde yer aldığını söyleyen Ercan, "Bu bölge, dalma-batma hareketlerinin birinci derecede etkili olduğu deprem kuşağıdır. Bu kuşak, Santorini Adası’ndan başlayarak Türkiye’deki Bozburun Küdür Yanardağı’na kadar denizin altından uzanıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, jeofizik uzmanlarının bu konuda iki farklı görüşe sahip olduğunu belirtti ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Uzmanların büyük bir kısmı, bölgede geniş çaplı bir depremin gerçekleşmesini bekliyor. Bu depremle birlikte tsunami dalgalarının oluşabileceği ve bu dalgaların hem Peleponnes kıyılarında hem de Türkiye’nin Batı Anadolu sahillerinde ve adalarda ciddi etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Diğer bir görüş ise bölgede patlamalı değil, püskürmeli bir yanardağın ortaya çıkabileceği yönünde."

'KONTROL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Ahmet Ercan, püskürmenin neden olacağı kızgın kül bulutlarının çevrede etkili olabileceğini belirterek, "Doğa olaylarını kontrol etmek mümkün değil. Şu anda yalnızca bekliyor ve gelişmeleri izliyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye kıyılarında endişe yaratacak bir durum söz konusu değil. Ancak Yunanistan, özellikle Santorini Adası’ndaki halkı tahliye etmeye devam ediyor" dedi.

Ercan, doğal olayların sonucunu sabırla beklediklerini ifade etti.