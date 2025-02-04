Ege Denizi depremleri gündeme getirdi: Evinizin altından 'fay hattı 'geçiyor mu?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:26

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:27

Ege Denizi'nde son bir haftada art arda meydana gelen depremler, uzmanların dikkatini çekti.

AFAD verilerine göre, bölgede toplam 571 sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, bu hareketliliği "deprem fırtınası" olarak adlandırıyor ve sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Diri fay ya da aktif fay, tarihsel dönemde deprem üretmiş ve gelecekte de üretebilecek faylara verilen isim olarak biliniyor. Yeryüzündeki farklı büyüklükteki kayma yüzeyleri fay olarak adlandırılır ve bu fayların deprem üretme potansiyeli, hem tarihsel kayıtlarla hem de jeolojik araştırmalarla belirlenebilir.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edildi.

Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD ve MTA’nın online sistemlerini kullanabilirsiniz.

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN ŞEHİRLER

AFAD ve MTA’nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye’de doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlardır:

Aksaray

Aydın

Balıkesir

Bolu

Burdur

Bursa

Bingöl

Denizli

Eskişehir

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Hatay

İzmir

Kahramanmaraş

Manisa

Muğla

Kocaeli

Konya

Osmaniye

Sakarya

Tokat

Bunun yanı sıra 110 ilçe de diri fay hattı üzerinde bulunuyor.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? NASIL SORGULANIR?

Son günlerde Ege Denizi’nde meydana gelen depremler vatandaşları, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmeye yönlendirdi.

Ekonomim'in derlediği habere göre, bu bilgiye erişmek için AFAD ve MTA’nın sunduğu interaktif haritalar kullanılabilir.

AFAD Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı görülebilir.

MTA’nın güncellenmiş diri fay haritası ile yaşadığınız bölgedeki fay hatlarını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden AFAD’ın “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile bölgenizdeki deprem tehlikesini öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE FAY HATTI BULUNMAYAN ŞEHİRLER

Deprem açısından görece daha güvenli olan ve doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan iller şunlar:

Ankara

Antalya

Sinop

Zonguldak

Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da, deprem riski tamamen sıfır değildir. Yakın bölgelerdeki sismik hareketler, dolaylı olarak bu illerde de hissedilebilir.

OTURDUĞUM YER DEPREME DAYANIKLI MI?

Deprem riskinin yanı sıra zemin yapısı da büyük önem taşır. Yaşadığınız binanın dayanıklılığını ve bulunduğunuz bölgenin zemin sağlamlığını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

AFAD’ın e-Devlet üzerinden sunduğu “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile evinizin dayanıklılığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Belediyeler tarafından hazırlanan zemin etüt raporlarını inceleyebilirsiniz. Uzman inşaat mühendisleri ve jeologlardan destek alarak yapınızın depreme dayanıklılığını ölçtürebilirsiniz.

DEPREME KARŞI NASIL HAZIRLIKLI OLABİLİRSİNİZ?

Deprem, Türkiye’nin en büyük doğal afet risklerinden biri olmaya devam ediyor. Önlem almak ve hazırlıklı olmak hayat kurtarabilir.

İşte uzmanların önerdiği bazı tedbirler: