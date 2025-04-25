Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: 'Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da hissedilen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Ercan, "Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir" ifadelerini kullandı.

Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: 'Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 21:48

İstanbul'da saat 20:33 sularında 4.3 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından X hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları yazdı:

"TETİKTE GELİŞMELERİ İZLEYECEĞİM"

"Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı. 

Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim.

Sürmezse kaygımız biter."

ERCAN'DAN İKİNCİ MESAJ

Övgün Ahmet Ercan yaptığı ikinci paylaşımında ise şu ifadeleri kaydetti:

"Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler var. Kırıcı baskı doğudan bastırmasına karşın, Trakya kolunda gerilim taşınması baskının tersine doğuya doğru iki kola ayrılıp, Y-çatal biçimli iki ayrı kırıkta görülmeye başladı. Artçı depremler,  ikisi dışında Büyükçekmece-Çatalca kırığında kesiliyor. Kırıklarda diri devingenlik depremciklerle sürüyor. Kaygıyla gelişmeleri izliyorum."


Etiketler: #deprem #Övgün Ahmet Ercan #depremler

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