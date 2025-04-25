Son Dakika... İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 25.04.2025 - 20:35

Güncelleme: 25.04.2025 - 23:13

Marmara Denizi'nde artçı depremler devam ediyor. Son olarak, İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 4.6

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı. Derinliği ise 7.4 km olarak kaydedildi.

YURTTAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sarsıntıyı hisseden yurttaşlar sokağa çıktı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri paylaştı:

"İlimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır. Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır.

Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır.

Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

DEPREMLER DEVAM ETTİ

İstanbul'da 1 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

AFAD tarafından, saat 21.06'da merkez üssü Marmara Denizi'nin Büyükçekmece sahilinden 17.56 kilometre açıklarında olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, saat 21.07'de ise Büyükçekmece sahilininden 19.88 kilometre açıkta 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu.