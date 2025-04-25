Son Dakika... İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 18:32 sularında İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 6.7 km olarak kaydedildi.
Yapılan paylaşım şu şekilde:
Etiketler: #deprem #Kandilli #Kandilli Rasathanesi
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