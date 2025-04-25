Son Dakika... İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 25.04.2025 - 18:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 19:30

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 18:32 sularında İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.7 km olarak kaydedildi.

Yapılan paylaşım şu şekilde: