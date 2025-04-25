Son Dakika... İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Son Dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 18:46

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 18:32 sularında İstanbul Avcılar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.7 km olarak kaydedildi.

Yapılan paylaşım şu şekilde:


Etiketler: #deprem #Kandilli #Kandilli Rasathanesi

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