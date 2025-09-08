OVP Resmi Gazete’de: 2027 için enflasyon hedefi yüzde 9

OVP Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlandı.

2026-2028 dönemini kapsayan OVP’yle temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

ENFLASYON HEDEFİ 2027 İÇİN YÜZDE 9, 2028 İÇİN YÜZDE 8

Buna göre ekonomik büyüme için bu yıl tahmin yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3, 2028’deyse yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edildi. Enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026’da yüzde 3,5, program dönemi sonundaysa yüzde 2,8 olacağı tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8,5 olacağı belirtildi. Gelecek yıl için hedef yüzde 8,4, 2027 için yüzde 8,2 ve 2028 için de yüzde 7,8 belirlendi.

Programa göre ihracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. 2026’da 282 milyar dolar, 2027’de 294 milyar dolar, program sonunda 308,5 milyar dolar olması hedeflendi.

İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar olacağı tahmin edilirken 2026’da 378 milyar dolar, 2027’da 393 milyar dolar, 2028’deyse 410,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.