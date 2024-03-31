Oy kullanacağı sırada kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!
Yozgat’ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Mustafa İldiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan Mustafa İldiş (76) mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gitti.
Görevlilerden oy pusulasını ve mührü aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.
İldiş’in cenazesi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yozgat haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- Devlet Bahçeli oy kullandı
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Dev derbide gülen taraf Beşiktaş!