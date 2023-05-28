2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oy kullanılan sınıfa giren fare ortalığı birbirine kattı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde oy kullanma sırasında sınıfta ortaya çıkan fare, seçmenleri ve görevlileri alarma geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:03
Abone Ol google-news

Türkiye genelinde yurttaşlar, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gitti. 

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde ise davetsiz misafir seçmen ve görevlileri ayağa kaldırdı.

Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fare herkesi alarma geçirdi. Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Fare sınıf içinde kaçmaya çalışırken, eline sopa alan görevliler de fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu durumu gören bazı yurttaşlar se kahkahaya boğuldu.

Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi. Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince, oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti. 



hatay 2023 seçimleri Fare

İlgili Haberler

Demet Özdemir'den 'seçim' paylaşımı

Demet Özdemir'den 'seçim' paylaşımı
Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması

Son dakika... Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması

En Çok Okunan Haberler