Oy kullanırken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali’ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi.
Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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