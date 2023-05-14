Oy kullanma saatleri saat kaça kadar sürecek? Gümrüklerde oy verme işlemi ne kadar sürecek?
Yurttaşlar, bugün cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Peki, Oy kullanma saatleri saat kaça kadar sürecek? Gümrüklerde oy verme işlemi ne kadar sürecek?
Yurttaşlar, bugün Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Oy kullanacak olan yurttaşlar, ''Oy kullanma saatleri saat kaça kadar sürecek? Ne zamana kadar oy kullanılıyor?'' sorularını soruyor. İşte, 14 Mayıs Seçimleri'nde oy kullanma saatleri...
OY KULLANMA SAATLERİ SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?
Sandıklar Türkiye saatiyle 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacak. 17.00’de sandık başında sıra beklemekte olanlara da oy kullanma hakkı verilecek.
GÜMRÜKLERDE OY VERME İŞLEMİ NE KADAR SÜRECEK?
Gümrüklerdeki oy verme işlemleri de aynı saatte bitecek.
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