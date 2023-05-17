Oy ve Ötesi nedir? Oy ve Ötesi ne zaman kuruldu? Oy ve Ötesi'nin amacı ne?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:44

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:44

Oy ve Ötesi tamamen gönüllü ve siyasi partilerden bağımsız bireyler sivil toplum kuruluşudur. Oy ve Ötesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel 8 seçimde görev aldı.

OY VE ÖTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Oy ve Ötesi, 24 Nisan 2014 tarihinde kuruldu. Oy ve Ötesi sivil inisiyatifinin başlangıcı 2013 yılının ortalarında başlayan Gezi Parkı protestoları sonrasına dayanıyor. Daha önce herhangi bir siyasi oluşumda yer almayan ancak Oy ve Ötesi'nin oluşumuna ilham veren bu protestolara katılan ve Gezi'nin enerjisini daha somut ve kısa zamanda sonuç alınabilecek bir projeye kanalize etmek isteyen apolitik 8 genç arkadaş tarafından kuruldu.

OY VE ÖTESİ'NİN AMACI NEDİR?

Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmak ve bunu yaparken toplumun farklı kesimlerinden, farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri bir araya getirerek, tek bir amaç uğruna çalışılmasını sağlamak.



Oy ve Ötesi amaçlarını şöyle açıklıyor:

"Oyumuza sahip çıkmanın ‘ötesi’nde ülkemizde geçireceğimiz daha güzel günler için geleceğe katkıda bulunmak misyonumuzu sürdüreceğimiz 3 farklı alandaki ÖTESİ çalışmalarımızı belirledik. (1) Gönüllü sandik gözlemci organizasyonumuzu genişletmek ve etkinleştirmek, (2) seçim sistemindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik bir baskı grubu olmak ve son olarak (3) sosyal ağımızı güçlendirme çalışmalarımızı gerçekleştirmek."

OY VE ÖTESi DERNEĞi BAŞKANI KİMDİR?



Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun'dur.









