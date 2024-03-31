Oy vermek için memleketine giderken kazada can verdi
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş.'nin sürücüsü olduğu 54 ADV 535 plakalı otomobil, Kalaba yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fadime K.'nin (85) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Kasım Ş. ile birlikte Osman Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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