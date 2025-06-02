Yönetmen Ecre Begüm Bayrak, ödülünü alırken yaptığı konuşmada tutuklu öğrencileri ve şarkılarına erişim engeli getirilen Grup Yorum’u andı. TRT spikeri Oya Eren Özkan, Bayrak'ın konuşmasını “Siyasi mesaj vermeyelim” diyerek böldü. "Bu şartlar altında sunmaya devam edemem, sunuma devam etmeyeceğim” diyen Özkan sahneden inerken “Şerefsizler”, "Soysuz" ve "Vatansız teröristler” şeklinde hakaret etti. Peki, Oya Eren kimdir? TRT spikeri Oya Eren kaç yaşında, nereli?

OYA EREN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Oya Eren Özkan, çocukluk ve ilköğretim yıllarını İzmir, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Diyarbakır ve Konya gibi farklı şehirlerde geçirdi.

Liseyi İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde tamamladı.













Milli Eğitim Bakanlığı ve Yunanistan Hükümet bursuyla Yanya Üniversitesi’nde Yunan Dili ve Kültürü üzerine eğitim aldı.





İtalya, Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Kültürü Bölümü’nde yaz kurslarını takip etti. Ankara Üniversitesi Ermeni Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Programıyla başladığı Ermenice dil eğitimine Ermenistan’da devam etti. Gümrü’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarında staj yaptı. Yine aynı ülkede çok sayıda gençlik projesinde yer aldı.





Üniversite yıllarında stajyer olarak girdiği Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nde Stratejist-Analist ve Ermenistan Uzmanı olarak çalıştı.





ASAM’da ayrıca Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. Ermeni Meselesi ve Güney Kafkasya’ya ilişkin hafta içi her gün çıkarılan Günlük Bülten’in editörlüğünü yaptı.





Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Güney Kafkasya, Karabağ Sorunu, ve “1915 Olayları”yla ilgili çok sayıda makale, analiz ve yorum yazılarıyla Uluslararası ilişkiler alanında pek çok dergi ve akademik yayına katkıda bulundu.





ABD’de yayımlanan Forum Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Ermenistan ve Gürcistan’da pek çok organizasyonda yer aldı. Bölgeye ilişkin proje ve konferanslarda katılımcı olarak bulundu.





Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)’de Türkiye-Ermenistan İlişkileri üzerine analist-uzman olarak çalıştı. Ermeni Araştırmaları Dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı.





TRT Türk Haber Merkezi’nde editörlükle başlayan televizyon hayatı TRT Dış Haberler’le devam etti. Bu sürede de Ermenistan’a davetli olarak gitti ve Türkiye-Ermenistan ve Gürcistan ilişkilerini kapsayan bir projede yer aldı.





ABD’de bulunan Uluslararası Gazeteciler Merkezi’nin davetlisi olarak Washington ve New York’ta Türk-Ermeni gazetecilerin katıldığı bir eğitim programında yer aldı. New York Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Lisans Programının derslerini takip etti ve CUNY TV’de staj yaptı.





Hâlen TRT Haber’de Haber Spikerliği ve program sunuculuğu yapıyor.

OYA EREN'İN ÖZEL HAYATI?

Oya Eren, 2023 yılında Alparslan Özkan ile dünya evine girmiştir.