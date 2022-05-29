Öykü Su Atılgan'a acı veda

İzmir'de dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Öykü Su Atılgan, bugün toprağa verildi.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 18:57
Öykü Su Atılgan'a acı veda
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İzmir’in Bornova ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı Öykü Su Atılgan için Bilal Saygılı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, genç kadının babası Prof. Dr. Hakan Atılgan, annesi Tülay Erbaş Çetinkaya ve diğer aile üyelerinin yanı sıra, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak katıldı. Gözü yaşlı baba Atılgan cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Rektör Budak törende yaptığı konuşmada, "Derler ya, 'evlat acısı gibi içimize oturdu' bugün bunu gerçekten yaşayan Hakan kardeşimizin, Rektör Yardımcımızın acısını, tüm Ege Üniversitesi ailesi olarak paylaşıyoruz" dedi.

TABUTU OMUZLARDA TAŞINDI

Kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınmasının ardından Öykü Su Atılgan'ın tabutunu omuzlarda cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze, gözyaşları içerisinde Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, gıda mühendisi Öykü Su Atılgan'ın Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde doktora yaptığı öğrenildi. 


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