Oyun makinelerinin kilitlerini kırıp paraları çaldılar

Karadeniz Ereğli ilçesindeki sahilde bulunan oyun makinelerinin kilitlerini kıran iki kişi, makinelerin içindeki paraları çalarak kayıplara karıştı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 13:54
Abone Ol google-news

Olay, gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde bulunan oyun makinelerinin asma kilitlerini kıran 2 kişi, içerisindeki bozuk paraları çaldı. 

Daha sonra gelen başka bir grup da hırsızlık yapmaya çalışsa da başarılı olamayınca makinelerin yanından ayrıldı. Oyun makinelerinin işletmecisi Melih Karaarslan, hırsızlıkla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Gece 02.30 sıralarında iki çocuk gelmiş makinelerin kilitlerini kırarak kasalarındaki paraları almış. İçinden bozuk paraları almış. Makineye de zarar vermişler. İki-üç makine zarar görmüş. Toplam 6-7 bin lira zararımız var. Şikayetçi olduk."

Makinelerin kilitleri kırılarak gerçekleştirilen hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin makinelerin kilitlerini kırdığı ve ardından kasalarındaki paraları alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


oyun makinesi haberleri hırsızlık haberleri

İlgili Haberler

Film gibi olay… Otelde duş alırken arabasını çaldılar, yakıtı bitince metrobüsle geldiler

Film gibi olay… Otelde duş alırken arabasını çaldılar, yakıtı bitince metrobüsle geldiler
İnşaattan kablo çaldılar, polisten kaçamadılar

İnşaattan kablo çaldılar, polisten kaçamadılar
3 aylık evli çiftin 500 bin TL'lik düğün altınlarını çaldılar

3 aylık evli çiftin 500 bin TL'lik düğün altınlarını çaldılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler