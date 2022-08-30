Oyun oynayan çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü

30 Ağustos 2022 Salı, 16:24

Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarı 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Olayda ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İlçede yeniden yapılmak üzere yıkılacağı için tahliye edilen bir binanın bahçe duvarı, oyun oynayan Berat Ç.'nin (12) üzerine düştü. Üzerine duvar devrilen çocuğu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Berat Ç. yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bina etrafına güvenlik amaçlı emniyet şeridi çekti.

"DURUMU ÇOK AĞIRMIŞ"

Olayda ağır yaralanan Berat Ç.'nin komşusu Gönül Gemici “Duvar yıkılınca çocuk altında kalıyor. Durumu çok ağırmış. Babaanne duyunca fenalaştığı için onu da hastaneye kaldırdılar. Önlem alınmayan bir bina. Yıkılacakmış zaten çocuk da oynarken duvarın altında kalıyor” dedi.