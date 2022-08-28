Küçükçekmece'de otomobil 'nöbetçi eczaneye' daldı

28 Ağustos 2022 Pazar, 14:47

Küçükçekmece Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki alışveriş merkezinin otoparkında, 28 Ağustos Pazar saat 12.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen 34 RL 5804 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon başına geçip otomobili çalıştırdı.

ÇALIŞANLARDAN BİRİ YARALANDI

İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp nöbetçi olan eczanenin içine daldı.

Eczane içindeki çalışanlardan biri otomobilin içeri dalmasıyla raflardan kafasına düşen malzemeyle hafif şekilde yaralandı. Otomobil yaklaşık 1 buçuk saatin ardından eczanenin içinden çıkarıldı. Kaza sonrası maddi hasarın meydana geldiği nöbetçi eczanede faaliyet durduruldu ve bölgeye yakın olan bir eczane nöbetçi olarak açıldı.

"SANIRIM FREN YERİNE GAZA BASILMIŞ"

Kaza sonrası olay yerine giden bölge sakinlerinden Onur Esim, "Olay yerine geldiğimde burası kalabalıktı. İçeride çalışan kişilerden birinin kafasına bir şey düşmüş kaza anında. Sanırım fren yerine gaza basılmış, sürücü otomobille içeri girmiş" diye konuştu.