Oyuncak ayının içinden çıktı: Yüzlerce gram metamfetamin yakalandı!

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda oyuncak ayının içine gizlenmiş 613,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Oyuncak ayının içinden çıktı: Yüzlerce gram metamfetamin yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Lapseki ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda bir oyuncak ayının içine gizlenmiş 613,35 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #Ayı #oyuncak #Metamfetamin #uyuşturucu

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