Oyuncak ayının içinden çıktı: Yüzlerce gram metamfetamin yakalandı!
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda oyuncak ayının içine gizlenmiş 613,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Lapseki ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda bir oyuncak ayının içine gizlenmiş 613,35 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #Ayı #oyuncak #Metamfetamin #uyuşturucu
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