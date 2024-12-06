Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 48,32 gram sentetik uyuşturucu, 33,91 gram kubar esrar, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Rize #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası