Oyuncak fabrikasında korkutan yangın: Gökyüzü dumanlarla kaplandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında , fabrikadan yükselen dumanlar metrelerde uzaklıktan görüldü.
Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #Kırklareli #oyuncak #fabrika #Yangın
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