Oyuncak fabrikasında korkutan yangın: Gökyüzü dumanlarla kaplandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Oyuncak fabrikasında korkutan yangın: Gökyüzü dumanlarla kaplandı
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:28

Yangın, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında , fabrikadan yükselen dumanlar metrelerde uzaklıktan görüldü.

Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

 


Etiketler: #Kırklareli #oyuncak #fabrika #Yangın

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