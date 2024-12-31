Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:12

Mahmudiye Mahallesi 6’ncı Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte söndürüp kontrol altına aldı.

İmalathanenin 3’üncü katında zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 


Etiketler: #Bursa #imalathane #Yangın

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