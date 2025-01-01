Başakşehir'de oto yedek parça dükkanında korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı...

Başakşehir’de sanayi sitesindeki ikinci el oto yedek parça satan dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Başakşehir'de oto yedek parça dükkanında korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı...
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:43

Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1. Sokakta bulunan ikinci el oto yedek parça dükkanında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 katlı iş yerinin 1'inci katından çıkan dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sırasında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, otomobil yedek parçaları da yangından zarar gördü.

 


Etiketler: #Yangın #Bursa

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