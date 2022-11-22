Oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi
Amasya’nın Merzifon İlçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu oldu.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, akşam saatlerinde taburcu edildi.
Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti.
Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Amasya - Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Öte yandan tiyatro oyuncularının en son Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahneledikleri ‘Baş Belası’ adlı oyunun, seyirciler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilip, paylaşılan görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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