Oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü: Annesinin ifadesi ortaya çıktı, saat saat anlattı

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Nuriye İrtem, kızının çok fazla alkol aldığını ve antidepresan ilaçları kullandığını öne sürdü.

Show TV’de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında paylaşılan ifadeye göre, Anne İrtem, kızının hayatını kaybettiği doğum günü tanık olduklarını şu sözlerle anlattı:

"Saat 17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum."

"AĞZINDAN KÖTÜ SIVI GELDİ"

Kızının sabah uyanmaması üzerine odasına girdiğini belirten acılı anne, karşılaştığı kahreden manzarayı şu sözlerle ifade etti:

"Sabah kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu, aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."