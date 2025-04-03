Oyuncu Emre Canpolat'tan Yılmaz Erdoğan'a tepki... 'Arkadaşın zulmediyor'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonun ardından başlayan protestolar, yurt genelinde yapılan boykot ile devam ediyor.

Protestolara katılan yurttaşlara yönelik gözaltı ve tutuklamaların yankıları sürerken, 'boykot' çağrısı yapanlara da operasyon düzenlendi.

TRT'deki dizide rol alan oyuncular ise, boykot çağrısı yaptıkları için projeden çıkarıldı.

Öte yandan yaşananlara sessiz kalan sanatçılara yönelik tepkiler de, devam ediyor.

Sürece ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'a da en sert tepki, öğrencisi oyuncu Emre Canpolat'tan geldi.

"O GÜN NASIL YANLIŞSAN, BUGÜN DE ÖYLE YANLIŞSIN"

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncularından Emre Canpolat, sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yılmaz Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

"Üzerimde emeğin çok, Yılmaz abi. Hâlâ verdiğim eğitimlerde atölyeden aldığım ve geliştirdiğim yöntemleri kullanıyorum. BKM Atölye'de çocuklarla çalışırken bana mutfakçılık rehber oldu.

Bütün emeklerin için ilk ve son kez ellerinden öperim.

Gelelim arkadaşınla olan meselemize... Sana faşizmi anlatacak değilim, bilirsin. Sana dünya tarihinden bahsedecek değilim, bilirsin.

Sana totaliterizmden, işkenceden bahsedecek değilim, bilirsin. Sana geleceksiz, umutsuz bırakılmış milyonlardan bahsedecek değilim, bilirsin. Bilirsin de susarsın, bilirim.

Eski defterleri kurcalamak istemem. Ne olmuşsa olmuştur, iyi de olmuştur. Ama bugüne yakıştığı için hatırlatacağım sana; Hani, Ankara Gar Katliamı’ndan sonra bir gün BKM kulisinde karşılaşmıştık… Tayyip’e beddua etmiştim. Ailemin yarısı o gün o meydandaydı benim. Beddua etmiştim ya hani… Arkadaşını korumuş, beni IŞİD'lilerle bir tutmuş, bağırmıştın.

O gün nasıl yanlışsan, bugün de öyle yanlışsın.

Etrafında sana "Yanlışsın!" diyebilecek kimse bırakmadıysan, bu da kalfadan ustaya hediye olsun: Yanlışsın! Arkadaşın bize zulmediyor. Öyle bir noktaya geldik ki susmak, onunla birlikte kamçı vurmak gibi artık. Biz getirmedik işleri buraya; arkadaşını doyuramadık.

Zamanında, AKM, AVM yapılmak istenirken "Yanlışsın!" demiştim sana. Daha atölyedeki ilk zamanlarımdı; ilk "Yanlışsın!" deyişimdi. Bu da son olsun… Yanlışsın, abi. Üzerimdeki tüm emeklerin için teşekkür ederim. Ama istemeye istemeye de olsa seni arkadaşının yanına kaldırıyorum. Saygılar."