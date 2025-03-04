Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, 'terörsüz Türkiye hedefine katkılarından' dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi ilgiyle takip ettiğini ifade etti.

Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü.

Görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

BAHÇELİ DE YILMAZ ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Söz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

Bahçeli'nin daha önce DEM Parti'nin İmralı Heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'ı da telefonla aramıştı.


Etiketler: #Yılmaz Erdoğan #Devlet Bahçeli

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