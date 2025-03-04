Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu
Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, 'terörsüz Türkiye hedefine katkılarından' dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi ilgiyle takip ettiğini ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü.
Görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
BAHÇELİ DE YILMAZ ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Söz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.
BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ
Bahçeli'nin daha önce DEM Parti'nin İmralı Heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'ı da telefonla aramıştı.
Etiketler: #Yılmaz Erdoğan #Devlet Bahçeli
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'