Yılmaz Erdoğan'ın 'deprem şiiri' sosyal medyayı ikiye böldü: 'Şiir karakter sınırına takılmış'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:40

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:43

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı.

AKP iktidarının sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' diye nitelediği depremlerde 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de evsiz kaldı.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN 'DEPREM ŞİİİRİ'

Son olarak oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından yazdığı bir şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıkılan kentlerin yer aldığı görüntüler üzerine şiirlerini seslendiren Erdoğan, Twitter kullanıcıları tarafından ‘fazla romantik’ bulundu.

Ah benim güzel Antakya’m…

Sen üzme kendini bu kadar.

Olan bize olur,

Coğrafya kendini tazeler.

Dağılır gene kara bulutlar.

Bilirsin güneş

Bizim Hatay’ı çok sever.



Biraz sabır,

Biraz yağmur,

Biraz da zahter…



Müzik: Erol Mutlu

Content Editor: Tamer Özkal pic.twitter.com/eGu7aigI7V — Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) March 26, 2023

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Erdoğan'ın şiiiri kısa sürede Twitter'da gündem olurken, ayrıca kendisi de Türkiye gündemi sıralamasına girdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erdoğan'ın 'deprem suskunluğunu' bu şekilde bozmasına sinirlendi.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın şiiirine gelen tepkilerden bazıları...

Uyanmış “Bana bişey olmasıncı”

Doğayı suçlayıp

MUKTEDİR’e dokunmadan. https://t.co/dHnG3V6iqA — Rastîezim (@Rastiezim) March 27, 2023

Lisedeyken kanıyorduk sana Mükremin abi, biz büyüdük ve akepelendi dünya, senin delikanlılığın da orda bitti… https://t.co/c5R70l40Rh — Çiğdem Boz (@cigdemboz) March 26, 2023

1.5 ay sustun şimdi buğulu sesinle memleketime şiir mi yaptın. Yürü git ya https://t.co/uqJUlRDU3A — ?????'s (@portovecchiaaa) March 26, 2023

Halkın sanatçısı olma seçeneğini varken her devrin sanatçısı olmayı tercih edenler ne yazarlarsa yazsınlar ne yaparlarsa yapsınlar...

Hikaye işler bunlar... https://t.co/kMwA6e3C3e — Dara Turhan Siirt (@turhandara) March 27, 2023

Sen niye bu kadar acele ettin reis. Marmara depremini bekleseydin? https://t.co/wT4FfFJ8gF — Erhan Karahan (@karahan_1907) March 26, 2023

Depremin olduğu günden beri tam 50 gündür ağzını açıp tek bir kelime bile etmeyip kabuğuna çekilip şiir mi yazdın? Sanata edebiyata asla karşı değilim ama senin gibi samimiyetsiz ve çıkarcılara karşıyım.50 gün sustuğun gibi şimdi de sus insanların acılarından prim yapmaya çalışma https://t.co/P7ykwdhILR — Deni?? (@ylmzdnzmrt) March 26, 2023