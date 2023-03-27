Yılmaz Erdoğan'ın 'deprem şiiri' sosyal medyayı ikiye böldü: 'Şiir karakter sınırına takılmış'

Oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan'ın Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler için yazdığı 'şiir' sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın ‘romantizmin dozunu kaçırdığını' söyleyen Twitter kullanıcıları ünlü ismi topa tuttu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:40
Yılmaz Erdoğan'ın 'deprem şiiri' sosyal medyayı ikiye böldü: 'Şiir karakter sınırına takılmış'
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı.

AKP iktidarının sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' diye nitelediği depremlerde 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de evsiz kaldı.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN 'DEPREM ŞİİİRİ'

Son olarak oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından yazdığı bir şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıkılan kentlerin yer aldığı görüntüler üzerine şiirlerini seslendiren Erdoğan, Twitter kullanıcıları tarafından ‘fazla romantik’ bulundu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Erdoğan'ın şiiiri kısa sürede Twitter'da gündem olurken, ayrıca kendisi de Türkiye gündemi sıralamasına girdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erdoğan'ın 'deprem suskunluğunu' bu şekilde bozmasına sinirlendi.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın şiiirine gelen tepkilerden bazıları...


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