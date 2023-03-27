Yılmaz Erdoğan'ın 'deprem şiiri' sosyal medyayı ikiye böldü: 'Şiir karakter sınırına takılmış'
Oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan'ın Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler için yazdığı 'şiir' sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın ‘romantizmin dozunu kaçırdığını' söyleyen Twitter kullanıcıları ünlü ismi topa tuttu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı.
AKP iktidarının sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' diye nitelediği depremlerde 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de evsiz kaldı.
YILMAZ ERDOĞAN'DAN 'DEPREM ŞİİİRİ'
Son olarak oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, yıkıcı depremlerin ardından yazdığı bir şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yıkılan kentlerin yer aldığı görüntüler üzerine şiirlerini seslendiren Erdoğan, Twitter kullanıcıları tarafından ‘fazla romantik’ bulundu.
Ah benim güzel Antakya’m…— Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) March 26, 2023
Sen üzme kendini bu kadar.
Olan bize olur,
Coğrafya kendini tazeler.
Dağılır gene kara bulutlar.
Bilirsin güneş
Bizim Hatay’ı çok sever.
Biraz sabır,
Biraz yağmur,
Biraz da zahter…
Müzik: Erol Mutlu
Content Editor: Tamer Özkal pic.twitter.com/eGu7aigI7V
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Erdoğan'ın şiiiri kısa sürede Twitter'da gündem olurken, ayrıca kendisi de Türkiye gündemi sıralamasına girdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erdoğan'ın 'deprem suskunluğunu' bu şekilde bozmasına sinirlendi.
İşte Yılmaz Erdoğan'ın şiiirine gelen tepkilerden bazıları...
Uyanmış “Bana bişey olmasıncı”— Rastîezim (@Rastiezim) March 27, 2023
Doğayı suçlayıp
MUKTEDİR’e dokunmadan. https://t.co/dHnG3V6iqA
Lisedeyken kanıyorduk sana Mükremin abi, biz büyüdük ve akepelendi dünya, senin delikanlılığın da orda bitti… https://t.co/c5R70l40Rh— Çiğdem Boz (@cigdemboz) March 26, 2023
1.5 ay sustun şimdi buğulu sesinle memleketime şiir mi yaptın. Yürü git ya https://t.co/uqJUlRDU3A— ?????'s (@portovecchiaaa) March 26, 2023
Halkın sanatçısı olma seçeneğini varken her devrin sanatçısı olmayı tercih edenler ne yazarlarsa yazsınlar ne yaparlarsa yapsınlar...— Dara Turhan Siirt (@turhandara) March 27, 2023
Hikaye işler bunlar... https://t.co/kMwA6e3C3e
şiir karakter sınırına takılmış. https://t.co/LJoBRjqVQP— varch (@varcharian) March 27, 2023
Sen niye bu kadar acele ettin reis. Marmara depremini bekleseydin? https://t.co/wT4FfFJ8gF— Erhan Karahan (@karahan_1907) March 26, 2023
Depremin olduğu günden beri tam 50 gündür ağzını açıp tek bir kelime bile etmeyip kabuğuna çekilip şiir mi yazdın? Sanata edebiyata asla karşı değilim ama senin gibi samimiyetsiz ve çıkarcılara karşıyım.50 gün sustuğun gibi şimdi de sus insanların acılarından prim yapmaya çalışma https://t.co/P7ykwdhILR— Deni?? (@ylmzdnzmrt) March 26, 2023
Sanatçı iki ay susmaz sanatçı aman iki siyasi kelime yazmadan kıyıdan köşeden saçma sapan kelimeleri bir araya getirip arkaya da o buğulu senini koyup şiir yazmaz! sanatçı ne senden olur ne de senin gibilerden. Ali Sunal'dan feyz al da belki biraz utanırsın. https://t.co/aDGmqWFBVG— sydney (@lawyersydneyy) March 26, 2023
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