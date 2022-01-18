Oyuncu Fırat Tanış'tan 'tiyatro' çıkışı
Oyuncu Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmeyen metro hattıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, projesi ve finansmanı hazır olduğu halde Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken onay verilmeyen projeyle ilgili şu yanıtı vermişti;
“Onay verilmemesi yatırım planına alınmaması İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür. İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Bana borçlanma bütçe safsatalarını açmasınlar. Bunu kim, niçin onaylamadı onun cevabını versinler. Aynen nasıl 2020’de İstanbul Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle tiyatro yaptılar. İstanbul’dan gitsin nasıl olsa Ankara’da onaylamayız diye, otobüs alım onayına el kaldırdılar ya, aynı şekilde burada da tiyatro oynamaya kalkmasınlar.”
Oyuncu Fırat Tanış, İmamoğlu’nun açıklamasını alıntılayarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Twitter hesabıdan paylaşım yapan Tanış, “Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün” ifadelerini kullandı.
ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz.— Fırat Tanış (@firattanis) January 18, 2022
daha çok bekleriz.
muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün. pic.twitter.com/7vgyRHkwDb
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