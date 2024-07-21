Oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden 82 yaşındaki usta oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.
Kökkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- İsrail'in misilleme saldırısına Husilerden açıklama
- Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı galada fena bozdu
- Kızılay’a çifte maaş
- Cesedi yıkılan evin temelinde bulundu!