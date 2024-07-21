Oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 18:04
Oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı
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Hayatını kaybeden 82 yaşındaki usta oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 

Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.

Kökkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.


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