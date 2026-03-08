8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında oyuncu Ufuk Bayraktar yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.
Yürüyüşe katılan kadınlar ise Bayraktar’ın provokasyon girişimine aldırış etmeden eylemlerine devam etti.
Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Oyuncu Ufuk Bayraktar, Feminist Gece Yürüyüşü'nü provoke etmeye çalıştı.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 8, 2026
Kadınların aldırış etmediği Bayraktar ile polis arasında yaşananlar kameraya yansıdı pic.twitter.com/nzkEZz6otk