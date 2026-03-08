Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncu Ufuk Bayraktar Feminist Gece Yürüyüşü’nü provoke etmeye çalıştı

8.03.2026 22:30:00
Feminist Gece Yürüyüşü sırasında alana gelen oyuncu Ufuk Bayraktar’ın kadınları provoke etmeye çalıştı. Kadınlar Bayraktar’a aldırış etmezken, yaşananlar kameraya yansıdı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında oyuncu Ufuk Bayraktar yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.

Yürüyüşe katılan kadınlar ise Bayraktar’ın provokasyon girişimine aldırış etmeden eylemlerine devam etti.

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

