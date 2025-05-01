Oyuncular Sendikası 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alana koşarak girdi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:30

Güncelleme: 01.05.2025 - 13:30

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kadıköy İskele Meydanı’nda kutlayacaklarını açıklamıştı.

Miting öncesinde Kadıköy’de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dün gece saatlerinden itibaren Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken, oluşturulan arama noktalarında alana giriş yapmak isteyenler kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirilerek içeriye alınıyor.

Kutlamalara damga vuran gruplardan biri ise Oyuncular Sendikası oldu.

Numune Hastanesi’nden miting alanına doğru yürüyüşe geçen sendika üyeleri, sloganlar eşliğinde koşarak Kadıköy İskele Meydanı’na giriş yaptı.

Oyuncular Sendikası’nın bu coşkulu ve kararlı katılımı alanda bulunan diğer gruplar tarafından alkışlarla karşılandı.