Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:05

Boykot paylaşımları yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarının kapatılmasının ardından Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 16 kişiden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da üye olduğu Oyuncular Sendikası destek paylaşımı yaptı. Peki, Oyuncular Sendikası başkanı kimdir? Oyuncular Sendikası üyeleri kimler?

OYUNCULAR SENDİKASI BAŞKANI VE ÜYELERİ KİM?

Zuhal Olcay // Genel Başkan

Atilla Gündoğdu // Genel Sekreter / Örgütlenme Birimi / Gençlik Birimi / İSİG Birimi / İletişim

Taner Rumeli // Genel Mali Sekreter / / Kaynak Geliştirme / Gençlik Birimi /Set Birimi / Kurumsal İletişim

Cem Yiğit Üzümoğlu // Set Birimi / Hukuk Birimi / İletişim Birimi / Örgütlenme Birimi / Uluslararası İlişkiler

Özlem Zeynep Dinsel // Bu İş Yerinde Çocuk Var Kampanyası (Çocuk Oyuncular Birimi) / Yeşil Setler Projesi

Arda Kavaklıoğlu // Seslendirme Birimi (SÇG) / Hukuk Birimi

Yasin Yürekli // Sahne Sanatları Birimi / İletişim Birimi/ Örgütlenme Birimi / Uluslararası İlişkiler

Esin Aslan // Sahne Sanatları Birimi / Kurumsal İletişim

Gizem Erman Soysaldı // Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılık ve Tacizle Mücadele Birimi / Kaynak Geliştirme Birimi

OYUNCULAR SENDİKASI NEDİR?

Türkiye’de oyuncuların sendikal mücadele geleneği 1960’lı yılların ilk yarısında başlamış ve 1970’li yılların ortalarına doğru sinema, tiyatro ve opera alanlarında ayrı ayrı sendikalar faaliyet göstermeye başlamışlardır.

2000’lı yıllara gelindiğinde ise oyuncular önce “Sinema İş Yasası İçin Oyuncular Platformu”nu oluşturmuş, daha sonrasında bu platform “Oyuncular Sendikası Girişimi” ne dönüşmüştür. “Oyuncular Sendikası Girişimi” oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu savunan oyuncuların başlattıkları bir girişimdir.

29 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşen “Oyuncular Büyük Buluşması” neticesinde de bu girişim toplantıya katılan beşyüzden fazla oyuncular tarafından bilinen ve sahip çıkılan bir yapıya dönüşmüştür. Kişisel ve bağımsız çabalarla hareket eden girişim, Oyuncular Sendikası’nın kuruluşu için gereken çalışmaları yapmaya başlamıştır.

“Oyuncular Sendikası Girişimi”ne destek veren her oyuncu, girişimin bir parçası olmuş ve girişim 29 Mart 2011’de Türkiye’nin ilk oyuncu sendikası olan Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası’nın resmen kurulmasını sağlamıştır.

Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) 10-11 Eylül 2011 tarihlerinde ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiştir. Yapılan genel kurul sonrası üç yıl görev yapacak Oyuncular Sendikası’nın Birinci Yönetim Kurulu üyeliğine kuruluşunda büyük emekleri olan Memet Ali Alabora ile birlikte Şebnem Sönmez, Cem Bender, Tuba Erdem, Yeşim Kopan, Janset, Hakan Bilgin, Timuçin Esen ve Devin Özgür Çınar seçilmişlerdir.

6-7 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleşen İkinci Olağan Genel Kurul’da Oyuncular Sendikası ana tüzüğü gereğince belirlenen yeni Yönetim Kurulu’na Meltem Cumbul, Tilbe Saran, Yiğit Özşener, Çağlar Deniz, Sercan Gidişoğlu, Candaş Baş, Iraz Yöntem, Özgür Çevik ve Ceyda Düvenci seçilmişlerdir.

17 Eylül 2017 tarihinde Üçüncü Olağan Genel Kurul yapılmış ve önümüzdeki üç yıl boyunca görev yapacak tüm kurulların üyeleri genel kurula katılan delegeler tarafından seçilmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu’nu oluşturan üyeler; Demet Akbağ, Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Tuba Erdem, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Sermet Yeşil, Atilla Gündoğdu ve Tuğrul Tülek olmuşlardır.