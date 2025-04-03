Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:42

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:42

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotu için çağrı yapmasının ardından kadro dışı bırakıldı. Benzer şekilde dün Instagram hesabından paylaşım yapan bir diğer TRT oyuncusu da Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol alan Murat Daltaban'dı. Dizinin resmi hesabı Murat Daltaban'ı takipten çıkardı. Peki, Murat Daltaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Daltaban Bir Zamanlar İstanbul dizisinden ayrıldı mı?

MURAT DALTABAN KİMDİR?

1966 yılında Ankara'da doğdu. 1983-1986 yılları arsında Ankara Konservatuvarı'nın Opera bölümünde yarı zamanlı eğitim aldı. 1987-1992 yılları arasında ODTÜ'de Maden Mühendisliği bölümünde okudu. Mühendislik eğitimini yarıda bırakıp Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatroda ilk defa 1989 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Bir Sırça Köşk Masalı oyununda rol aldı. 1992'de Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bir dönem kulüplerde grubuyla rock ve punk tarzı müzik yaptı.1993 yılından itibaren on dört sene İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Prens Andre, Savaş ve Barış, Iago - Othello, Jason - Medea, Debuission - Misyon oyunlarında başrol oynadı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu da yaptı. İlk defa Babam Askerde (1994) filminde rol aldı. 1999'da Salkım Hanımın Taneleri filminde Ermeni Klarnetçi Artin'i canlandırdı. Bu rolü ile 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü. Kınalı Kar dizisindeki Kanber rolü ile tanındı. Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı, hırsız Mavi'nin sorunlu ağabeyi Ali Rıza'yı (Arıza) rolü ile tanınırlığı arttı.

Sanatçı Özlem Daltaban'la evlendi, çiftin bu evlilikten Arda Kuzgun (d. 2004) adında bir oğlu oldu. Murat Daltaban, 2005 yılında eşi Özlem Daltaban ve Süha Bilal'le birlikte İstanbul'da DOT adlı tiyatro topluluğunu kurdu ve tiyatronun sanat yönetmenliğini üstlendi. DOT, çağdaş tiyatro metinlerinden yola çıkarak şehirli insanın öyküsünü anlatan oyunlar sahneledi. 1990'larda Büyük Britanya'da ortaya çıkan in-yer-face (suratına tiyatro) oyunlarını Türkiye'de en fazla sahneleyen topluluk oldu Daltaban, DOT'ta 2005-2018 yılları arasında DOT bünyesinde yirmi civarında oyun ve kısa oyun sahneledi.

Murat Daltaban ve DOT Tiyatrosu bütün oyunları ile Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (IATC)'nin 2005-2006 sezonu Yılın Tiyatro Ödülü'ne mükafatlandırıldı. Festen adlı oyunla 2010 Türkiye Eleştirmenler Birliği'nin Seçici Kurul Özel Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En İyi Yapım Yönetmeni Ödülü'ne değer görüldü. Yönetmenliğini üstlendiği DOT Tiyatro yapımı Gergedanlar oyunu, 2017'de Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelendi. Oyun, 2018'de İskoçya Tiyatro Eleştirmenleri Ödülleri'nde aralarında En İyi Yönetmen Ödülü'nün de olduğu dört ödüle değer görüldü.

Daltaban, 2021 yılında Bursa'daki Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ni üstlendi

MURAT DALTABAN BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol alan Murat Daltaban, dün boykot çağrısında bulunmuştu. Aybüke Pusat'ın kadro dışı bırakılmasının ardından Murat Daltaban'la ilgili de bir gelişme yaşandı.

Bu durum, Murat Daltaban'ın Bir Zamanlar İstanbul kadrosundan çıkarılacağı iddialarını kuvvetlendirdi. Diziden ya da TRT'den resmi bir açıklama yapılmadı.