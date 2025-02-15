Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 15.02.2025 - 09:44

İçişleri Bakanlığı, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Peki, Ozan Balcı kimdir? Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu Ozan Balcı kaç yaşında, nereli? Ozan Balcı'nın kariyeri ve hayatı...

OZAN BALCI KİMDİR?

Ozan Balcı, 1974 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Ardahan Lisesini birincilikle bitirdi. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 1992-1994 arası eğitim aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Exeter Üniversitesi Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nden yüksek lisans dereceleri aldı.

İngiltere'de Southampton Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora öğrenimi gördü.

OZAN BALCI'NIN KARİYERİ

Ozan BalcıAkkuş, Çelikhan, Eruh, Taraklı, Birecik, Vezirköprü, Merzifon Kaymakamlıkları ve Şırnak Vali Yardımcılığı yaptı. Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüttü.

2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atandı. 5 Kasım 2018'de göreve başladı.

11 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Van Valisi olarak atandı. Aynı tarih itibarıyla Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladı.

OZAN BALCI EVLİ Mİ?

Balcı, evli ve üç çocuk babasıdır.