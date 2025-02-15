Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:38

Güncelleme: 15.02.2025 - 09:38

Çizdiği karikatürlerle tanınan İsmail Gülgeç, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Yurttaşlar, Gülgeç'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, İsmail Gülgeç kimdir? İsmail Gülgeç ne zaman öldü? İsmail Gülgeç nereli? İsmail Gülgeç'in hayatı ve kariyeri...

İSMAİL GÜLGEÇ KİMDİR?

İsmail Gülgeç, 27 Şubat 1947'de Gaziantep'te dünyaya geldi. İsmail Gülgeç ilköğrenimi sırasında geçirdiği hastalık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Sonraki yıllarda kendi kendini yetiştirmeye çalıştı ve karikatüre yöneldi.

İSMAİL GÜLGEÇ'İN KARİYERİ

Gülgeç, çalışma hayatına 1965 yılında İzmir'de Yeni Asır gazetesinde başladı; Demokrat İzmir ve Ege Ekspres gazeteleriyle Devir dergisinde çalıştı. Buralarda Kurtbay adlı tarihi çizgi-roman, karikatür ve karikatür bantları çizdi. İstanbul'da Milliyet gazetesi, Milliyet Çocuk dergisi, Cumhuriyet gazetesi ve çeşitli medya gruplarında çalıştı. 3 dönem "Karikatürcüler Derneği" Başkanlığı yaptı.

İSMAİL GÜLGEÇ NE ZAMAN ÖLDÜ?

7 Şubat 2011'de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan İsmail Gülgeç, son olarak Cumhuriyet gazetesinde "Hayvanlar" çizgi bantını çizmekteydi. Gülgeç, hayatını 15 Şubat 2011'de kaybetti.

İSMAİL GÜLGEÇ'İN YAPITLARI