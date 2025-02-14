Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:38

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:38

Türk sanatında adından söz ettiren ardından da sahnelerde kendine yer bulan Nuray Hafiftaş'ın kim olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Nuray Hafiftaş kimdir? Nuray Hafiftaş nereli? Nuray Hafiftaş ne zaman öldü? Nuray Hafiftaş hangi şarkıları seslendirdi?

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Haziran 1964'te, Azerbaycan kökenli bir ailenin kızı olarak, bugün Ardahan il sınırları içerisinde yer alan Çıldır ilçesinde doğdu.

Çocukluk yıllarında, aşıklık geleneğine sahip ailesiyle İstanbul'a yerleşen ve ilkokul eğitimini İstanbul'da tamamlayan Hafiftaş, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenim gördü.

Hafiftaş, üniversitede halk müziği, Batı müziği ve Türk sanat müziği eğitimi aldı. Eğitiminin ardından, İstanbul Belediye Konservatuvarının icra heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı.

Aynı yıllarda bir süre İstanbul Radyosunda sözleşmeli çalışan sanatçı, çocukluğundan beri ilgi duyduğu halk müziğindeki tavrını geliştirdi ve bağlama eğitimi de aldı.

Birçok albüm çıkaran sanatçı, imzasını attığı 100'ü aşkın söz ve bestenin bazılarını kendi albümlerinde seslendirirken, bazı bestelerini ise Kibariye, İzzet Yıldızhan ve Yunus Bülbül gibi ünlü isimlere verdi.

NURAY HAFİFTAŞ'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Sanatçı Hafiftaş, Türk halk müziğinde çağdaş ve teknolojiye açık bir yaklaşımda bulunsa da gelenekselden kopmadı. Türkiye'de ve yurt dışında birçok konser veren Hafiftaş, 1990'da "Ahu Gözlüm" adlı sinema filminin başrolünde yer alarak oyunculuğa adım attı.

Yönetmen koltuğunda Hüseyin Özşahin'in oturduğu, 2000'de çekilen "Ozanlar Yaylası" filminin yanı sıra, 2003'te "Oğlum İçin", 2004'te ise "Türkü Filmi" ve "Sen Küçüksün" adlı yapımlarda rol alan sanatçı, müzik hayatı boyunca Zafer Dalgıç, Arif Sağ, İsmail Derker, Osman İşmen ve Metin Özülkü gibi usta müzisyenlerle çalıştı.

Nuray Hafiftaş, 2008'de bağlama sanatçısı Bilal Ercan'la "Çifte Yürek" adlı bir müzik programı sunarken, sanatçı yönü, zarif kişiliği ve eserleriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

Hayvan dostu olmasıyla bilinen sanatçı, 2016'da "İstanbul ve Sen" adıyla çıkardığı son albümünde kendisine ait "Be Hey Gafil" ve "Yavrular" isimli iki bestesine yer verdi.

NURAY HAFİFTAŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kariyeri boyunca yaklaşık 20 albüm yapan sanatçı, 2017'de bir operasyon geçirse de kalın bağırsağındaki kanser karaciğerine sıçradı. Başarılı sanatçı, uzun süren tedaviye rağmen 14 Şubat 2018'de 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

NURAY HAFİFTAŞ'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Albümler: "Asker Mektubu", "Yaradan Aşkına", "Dön İki Gözüm", "Dilanım", "Divane Gönlüm", "Turquie Aşık", "Atılmaz Sevda", "Arada Bir", "Dinle", "Şimdi Oldu", "Eline Düştüm", "Eyvah Gönül", "Leyli Leyli", "Sılayı Ver", "Yıllarım", "İstanbul ve Sen"