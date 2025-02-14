Ozan Güven’in ‘kadına şiddet’ davasında mütalaa açıklandı: Savcı 11 yıl 6 aya kadar hapsini istedi
Ünlü oyuncu Ozan Güven’in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Ozan Güven'in, "hakaret" suçundan beraatına karar verilmesini talep ederken, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kadına karşı kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a, 13 Haziran 2020'de şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında "Hakaret", "Kasten yaralama" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven'in yargılanmasına bugün devam edildi. Deniz Bulutsuz’da, Ozan Güven'in şikayeti üzerine aynı dosya kapsamında, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu.
11 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ozan Güven'in "hakaret" suçundan beraatına karar verilmesini talep ederken, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, Deniz Bulutsuz'un ise Ozan Güven'e yönelik eylemi nedeniyle "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.
DURUŞMA HAZİRAN'A ERTELENDİ
Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için tarafların avukatlarına süre vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM'den Gezi kararı!
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- AKP'li Cevizoğlu'ndan 'sembolik şiddet' suçlaması
- Ankara'da poligonda panik anları
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Şam, Esad müttefiklerine ait milyarlarca doların peşinde