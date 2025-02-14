Ozan Güven’in ‘kadına şiddet’ davasında mütalaa açıklandı: Savcı 11 yıl 6 aya kadar hapsini istedi

Ünlü oyuncu Ozan Güven’in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Ozan Güven'in, "hakaret" suçundan beraatına karar verilmesini talep ederken, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kadına karşı kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Ozan Güven’in ‘kadına şiddet’ davasında mütalaa açıklandı: Savcı 11 yıl 6 aya kadar hapsini istedi
Abone Ol google-news
Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:29

Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a, 13 Haziran 2020'de şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında "Hakaret", "Kasten yaralama" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven'in yargılanmasına bugün devam edildi. Deniz Bulutsuz’da, Ozan Güven'in şikayeti üzerine aynı dosya kapsamında, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu.

11 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ozan Güven'in "hakaret" suçundan beraatına karar verilmesini talep ederken, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, Deniz Bulutsuz'un ise Ozan Güven'e yönelik eylemi nedeniyle "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.

DURUŞMA HAZİRAN'A ERTELENDİ

Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için tarafların avukatlarına süre vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.


Etiketler: #Ozan Güven

İlgili Haberler

Ozan Güven’in eski sevgilisine darp davasının görülmesine devam edildi

Ozan Güven’in eski sevgilisine darp davasının görülmesine devam edildi
Taş Kağıt Makas dizisine yeni isim: Ozan Güven'in partneri olacak

Taş Kağıt Makas dizisine yeni isim: Ozan Güven'in partneri olacak
Ozan Güven'in 'kadına şiddet' davası: 'Yaralanma hafif nitelikte değil'

Ozan Güven'in 'kadına şiddet' davası: 'Yaralanma hafif nitelikte değil'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler