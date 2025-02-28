11 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti: Ozan Güven 'kadına şiddet' davası hakkında konuştu!

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile süren davası hakkında konuştu. Güven, "Umarım en kısa sürede sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

11 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti: Ozan Güven 'kadına şiddet' davası hakkında konuştu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:54

Oyuncu Ozan Güven hakkında, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2020 yılından bu yana süren davada önemli bir gelişme yaşandı.

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020’de Ozan Güven tarafından darbedildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin mütalaasını açıklayarak Ozan Güven’in ‘Silahla kasten yaralama’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca, ‘Hakaret’ suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatini istedi.

Savcılık, Deniz Bulutsuz hakkında da ‘Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

OZAN GÜVEN’DEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ozan Güven, süregelen dava hakkında konuşarak, "Hukuki süreç devam ediyor. Umarım en kısa sürede sonuçlanır. Gerçekler ortaya çıkar ve herkes rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ozan Güven #Deniz Bulutsuz

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