Ozan Güven Kadıköy'de kadınların tepkisiyle karşılaştı: 'Failler dışarı' sloganlarıyla mekandan çıkarıldı!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik "kasten yaralama" suçundan aldığı hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onanarak kesinleşen oyuncu Ozan Güven, İstanbul Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında protesto edildi. Mekanda bulunan kadınların kitlesel tepkisiyle karşılaşan Güven, sloganlar eşliğinde dışarı çıkarıldı.

"FAİLLER DIŞARI" SLOGANLARI ATILDI

Edinilen bilgilere göre olay, Kadıköy’deki popüler mekanlardan birinde meydana geldi. Oyuncu Ozan Güven’in arkadaşlarıyla birlikte mekana geldiğini fark eden kadınlar, kadına yönelik şiddet davalarıyla hafızalara kazınan oyuncuya karşı sessiz kalmadı.

Mekandaki kadınlar, masalarından ayağa kalkarak Güven’e yönelik hep bir ağızdan "Failler dışarı" sloganları atmaya başladı. Protestonun dozu artınca ve mekandaki gerilim tırmanınca, Ozan Güven’in görevliler ve çevredekilerin müdahalesiyle mekandan dışarı çıkarıldığı öğrenildi. O anlara ait cep telefonu kameralarıyla çekilen video kayıtları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede viral oldu.

ŞİDDET DAVASI VE KESİNLEŞEN CEZA YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan bu protesto, Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında 2020 yılında mahkemeye taşınan şiddet olayını yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, Güven ise iddiaları reddederek karşı şikayetçi olmuştu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz dönemde sonuçlanmış ve mahkeme, Ozan Güven’i Bulutsuz'a yönelik “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırmıştı. Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat ederken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlanmıştı. Daha sonra dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onayladı ve Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.





"BİR FİSKE DAHİ VURMADIM" DEMİŞTİ

Ozan Güven'in kasten yaralama suçundan kesinleşen 45 gün hapis cezası bulunuyor. Kararın ardından Deniz Bulutsuz, "Kazandım, cezaevine gireceği günü bekliyorum" açıklamasını yaparken, Güven ise "Umurumda dahi değil, ben mahkemeyle ilgileniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce konuya ilişkin basın açıklaması yapan Ozan Güven, hiçbir şey yapmadığını ve bu sebeple kimseden özür dilemeyeceğini belirterek, "Bir fiske dahi vurmadım. Evdeki abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay" savunmasını yapmıştı.