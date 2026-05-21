Özdağ’dan ‘mutlak butlan’ tepkisi: Antalya programını iptal edip Ankara’ya dönüyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararına bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, kararın ardından Antalya programını iptal ederek Ankara’ya döneceğini açıkladı.

'DEMOKRASİYE İNDİRİLMİŞ BİR DARBE'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, CHP’ye ilişkin verilen kararın “demokrasiye indirilmiş bir darbe” olduğunu savundu.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Antalya Serik’te 1 saat önce başlattığım 3 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara’ya dönüyorum. CHP’de mutlak butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir.”

ZAFER PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Zafer Partisi’nin olağanüstü toplanacağını duyuran Özdağ, parti divanının bu akşam saat 20.00’de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu başkanlığında bir araya geleceğini belirtti.

Özdağ ayrıca, yarın saat 11.00’de ikinci toplantının kendi başkanlığında gerçekleştirileceğini açıkladı.